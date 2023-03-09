Екстрені відключення електроенергії застосовуються у трьох областях, без світла 15% мешканців Києва

Світло відключають у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

В Україні через обстріли окупантів застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК.

“Через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла (аварійне без застосування графіку погодинних відключень). Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі”, – йдеться у повідомленні.

У компанії просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключеня енергопостачання в столиці. Наразі без світла приблизно 15% споживачів.

Оновлення 07:53. У ДТЕК повідомили, що через атаку ворога у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

Нагадаємо, повітряну тривогу оголошували у всіх регіонах України. Влада повідомила про вибухи у Києві, Харківській та Одеській областях. Під удари ворога потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури.