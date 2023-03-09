Житомир після ударів “шахедами” залишився без води і частково без електрики (доповнено)

Житомир після ударів іранськими безпілотниками Shahed-136 залишився без водопостачання, повідомили у міськраді.

“Підключаємо генератори. Орієнтовно за дві-три години потроху почнететься подача до будинків”, – йдеться у повідомленні.

Електротранспорт на маршрути у повному складі не виходить. “По маршруту 2-го та 3-го тролейбуса комунальний транспорт працює”, – додали чиновники.

Енергетики та комунальники роблять перепідключення.

“Школи і садочки прийматимуть дітей після відбою. Але гаряче харчування буде відсутнє через перебої з електроенергією. У садочках перекуси будуть забезпечені. Але погодуйте дітей вдома!” – додали у ЖМР.

За оновленими даними станом на 8:12, жертв і поранених немає, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Було уражено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області. Вони зможуть розпочати переключення споживачів на резервні лінії живлення, як тільки буде ліквідовано пожежу", – повідомив він.

Нагадаємо, вночі тривогу оголошували в усіх областях країни, є влучання у Києві, Харкові та Одесі. Росіяни знову націлилися на енергетичну інфраструктуру.