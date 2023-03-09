Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Цієї ночі бійці Нацгвардії з автомата збили на півночі України "шахед": летів на висоті 80 м (оновлено)
Цієї ночі бійці Нацгвардії з автомата збили на півночі України "шахед": летів на висоті 80 м (оновлено)
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
Російська неспроможність і український контрнаступ
Російська неспроможність і український контрнаступ
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленська в ОАЕ отримала нагороду “Смолоскип свободи”

Перша леді Україна взяла участь у міжнародному форумі Forbes 30/50, який триває в Абу-Дабі.

Зеленська в ОАЕ отримала нагороду “Смолоскип свободи”
Фото: Сайт президента

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у міжнародному форумі Forbes 30/50, який триває в Абу-Дабі (ОАЕ) і зібрав відомих представниць політики, бізнесу та неурядових організацій.

Про це йдеться на сайті президента.

Дружина Президента стала учасницею панельної дискусії на тему жіночого лідерства. До дискусії також приєдналися Біллі Джин Кінг, спортсменка та борець за рівні права та Глорія Стайнем, журналістка та активістка. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Дуже важливо, щоб не лише в цей день, а завжди ми всі пам’ятали, що рівність – це нормально, це не привілей. Для мене говорити зараз про рівність – це говорити про нормальність. Справа лише за тим, щоб це стало нормальним для всіх у світі”, – сказала Олена Зеленська.

Крім того, на спеціальному гала-вечорі перша леді України отримала нагороду “Смолоскип свободи” (Torch of Freedom). Її вручила колишня державна секретарка Сполучених Штатів Гілларі Клінтон, Зеленська присвятила відзнаку всім українським жінкам.

Фото: Сайт президента

Форум Forbes 30/50 – найбільший глобальний захід для жінок, який об’єднав представниць спільноти успішних молодих підприємців і лідерів (список Forbes 30 Under 30) та легендарних представниць різних сфер із безцінним досвідом (список Forbes 50 Over 50). Форум відбувається 7–10 березня в Абу-Дабі з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок.

Нагадаємо, генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що на досягнення гендерної рівності знадобиться 300 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також