Перша леді Україна взяла участь у міжнародному форумі Forbes 30/50, який триває в Абу-Дабі.

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у міжнародному форумі Forbes 30/50, який триває в Абу-Дабі (ОАЕ) і зібрав відомих представниць політики, бізнесу та неурядових організацій.

Про це йдеться на сайті президента.

Дружина Президента стала учасницею панельної дискусії на тему жіночого лідерства. До дискусії також приєдналися Біллі Джин Кінг, спортсменка та борець за рівні права та Глорія Стайнем, журналістка та активістка.

“Дуже важливо, щоб не лише в цей день, а завжди ми всі пам’ятали, що рівність – це нормально, це не привілей. Для мене говорити зараз про рівність – це говорити про нормальність. Справа лише за тим, щоб це стало нормальним для всіх у світі”, – сказала Олена Зеленська.

Крім того, на спеціальному гала-вечорі перша леді України отримала нагороду “Смолоскип свободи” (Torch of Freedom). Її вручила колишня державна секретарка Сполучених Штатів Гілларі Клінтон, Зеленська присвятила відзнаку всім українським жінкам.

Фото: Сайт президента

Форум Forbes 30/50 – найбільший глобальний захід для жінок, який об’єднав представниць спільноти успішних молодих підприємців і лідерів (список Forbes 30 Under 30) та легендарних представниць різних сфер із безцінним досвідом (список Forbes 50 Over 50). Форум відбувається 7–10 березня в Абу-Дабі з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок.

Нагадаємо, генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що на досягнення гендерної рівності знадобиться 300 років.