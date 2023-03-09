Українського військового, якого російські окупанти розстріляли після слів "Слава Україні", опізнали як Олександра Мацієвського з Ніжина – бійця 119-ої окремої бригади сил Тероборони Чернігівської області.

Про це повідомили у Регіональному управління сил ТрО “Північ”. Згодом в управлінні наголосили, що інформація не є остаточною ідентифікацією особи Олександра Мацієвського.

"До повного завершення проведення офіційного розслідування і офіційного підтвердження особи на відео уповноваженими на те органами не слід робити передчасних висновків. У попередньо викладеному матеріалі зазначається тільки ствердження близьких родичів та побратимів загиблого Героя на відео. Звертаємо увагу! Станом на сьогодні ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати будь-які припущення щодо встановлення особи українського Героя з цього відео", – йдеться у повідомленні.

Олександр і ще четверо захисників зникли 30 грудня 2022 року на околицях Соледару. Військові під час переміщення прийняли зустрічний бій з переважаючими силами противника.

“Десь о 12-й годині візуальний контакт і зв'язок з ними зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї”, – йдеться у повідомленні.

Подробиці бою невідомі, так само як деталі смерті. “Невідомо, хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків, на жаль, не лишилося, всі загиблі або зниклі безвісти”, – зазначили у ТрО.

Олександра на відео впізнали мати, син Михайло і військовослужбовці його підрозділу. Поховали захисника 14 лютого у Ніжині.

Фото: facebook.com/RDTerritorialDefenseForcesNorth

Фото: facebook.com/RDTerritorialDefenseForcesNorth

Фото: facebook.com/RDTerritorialDefenseForcesNorth Олександр Мацієвський

Раніше в Міноборони повідомили, що захисника з відео опізнали як бійця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Шадуру.

Нагадаємо, 6 березня в соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового. Спочатку чоловік у формі ЗСУ дивиться в бік, де розташована камера, а голос за кадром каже: "Знімай його", маючи на увазі шеврон військового. На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього його розстрілюють.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав це відео міжнародним партнерам нашої держави та колегам-омбудсманам.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що винні у вбивстві беззбройного українського військовополоненого мають постати перед правосуддям. Він звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана із закликом негайно розпочати розслідування МКС цього жахливого військового злочину.

Президент Володимир Зеленський також пообіцяв знайти вбивць Героя.