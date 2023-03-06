Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ
​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ
Шон Пенн: «Ми опинились в епіцентрі історичного моменту, і це було дуже важко»
Шон Пенн: «Ми опинились в епіцентрі історичного моменту, і це було дуже важко»
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
ГоловнаСуспільствоВійна

Кулеба закликав МКС негайно розслідувати вбивство росіянами беззбройного українського військовополоненого

Це вбивство - ще один доказ того, що РФ здійснює геноцид українців.

Кулеба закликав МКС негайно розслідувати вбивство росіянами беззбройного українського військовополоненого
Фото: UN.org

Винні у вбивстві беззбройного українського військовополоненого мають постати перед правосуддям.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана із закликом негайно розпочати розслідування МКС цього жахливого військового злочину. 

Підписуйтесь на наш Google News

“Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за слова “Слава Україні”. Ще один доказ, що ця війна є геноцидом”, – наголосив Кулеба. 

Нагадаємо, у понеділок, 6 березня, у соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового. Спочатку чоловік у формі ЗСУ дивиться в бік, де розташована камера, а голос за кадром каже: "Знімай його". На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього його розстрілюють.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також