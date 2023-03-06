Кулеба закликав МКС негайно розслідувати вбивство росіянами беззбройного українського військовополоненого

Це вбивство - ще один доказ того, що РФ здійснює геноцид українців.

Винні у вбивстві беззбройного українського військовополоненого мають постати перед правосуддям.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана із закликом негайно розпочати розслідування МКС цього жахливого військового злочину.

“Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за слова “Слава Україні”. Ще один доказ, що ця війна є геноцидом”, – наголосив Кулеба.

Horrific video of an unarmed Ukrainian POW executed by Russian forces merely for saying "Glory to Ukraine". Another proof this war is genocidal. It is imperative that @KarimKhanQC launches an immediate ICC investigation into this heinous war crime. Perpetrators must face justice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2023

Нагадаємо, у понеділок, 6 березня, у соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового. Спочатку чоловік у формі ЗСУ дивиться в бік, де розташована камера, а голос за кадром каже: "Знімай його". На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього його розстрілюють.