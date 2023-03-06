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Росія тримає в Чорному морі три носії "калібрів"

Загальний залп становить 16 ракет.

Росія тримає в Чорному морі три носії "калібрів"
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У Чорному морі Росія утримує три носії крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

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Загалом на бойовому чергуванні перебувають 15 ворожих кораблів.

В Азовському морі є 1 ворожий корабель, у Середземному – 10, із них 5 носіїв "калібрів" із загальним залпом 72 ракети.

Також, за даними ВМС, за добу в інтересах Росі прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 8 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Ддо Чорного моря прямували 9 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку Босфора.

Нагадаємо, зранку Сили оборони Півдня повідомляли про чотири російські ракетоносії із загальним залпом 24 ракети типу "Калібр".

Тим часом військові аналітики зафіксували, як Росія провезла через Босфор у Чорне море нову партію військової техніки вантажним судном Sparta IV. Як відомо, після 24 лютого 2022 року Туреччина закрила Босфор для військових кораблів.

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