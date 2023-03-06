Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами

Військовозобов’язані громадяни, які виїхали з України та порушили термін повернення, мають нести за це відповідальність.

Депутати Верховної Ради пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкти №9075 та №9074.

У пояснювальній записці до законопроєкту №9075 його головною метою зазначено внесення до законодавства змін, що забезпечать можливість українським студентам іноземних вишів (чоловічої статі) та іншим категоріям громадян, що не підлягають мобілізації в особливий період, вільно виїжджати за кордон. При цьому такий виїзд має бути погоджений з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

До того ж, чоловік, який хоче виїхати за кордон, має взяти на себе офіційно обов’язок повернутися в Україну не пізніше завершення терміну, на який він не підлягає мобілізації (або протягом 30 днів після виїзду).

Законопроєктом №9074 пропонується забезпечити українським спортсменам можливість виїжджати за кордон для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах.

Спортсмени та інші військовозобов’язані, які хочуть виїхати за кордон для участі у міжнародних спортивних заходах (тренери, лікарі, представники команд), мають додатково надати лист-підтвердження від центрального органу виконавчої влади або національної федерації з виду спорту щодо виїзду на міжнародний спортивний захід.

При цьому громадяни, які виїхали з України під час дії воєнного стану, та без поважних причин порушили термін повернення, мають нести за це відповідальність. Або ж такі люди звільняються від передбаченого покарання за умов добровільного перерахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожен додатковий повний тиждень перебування за межами України.

Нагадаємо, на початку лютого Служба безпеки заблокувала шість каналів незаконного виїзду за кордон "ухилянтів" та затримала 7 організаторів схем.