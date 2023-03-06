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Залужний та Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті

Ситуацію за цим напрямком обговорювали на Ставці. 

Залужний та Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті
Фото: ОПУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський підтримали продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

Про це йдеться на сайті президента України за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

"Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті", – йдеться у повідомленні. 

На засідання також розглянули питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.

Росіяни намагаються захопити Бахмут протягом багатьох місяців. Проти сил оборони там воюють, зокрема, найманці ПВК "Вагнера", які не мають права покидати поле бою під страхом розстрілу своїми ж колегами.  Останнім часом через втрати "вагнерівців" за Бахмутським напрямком Москві доводиться замінювати їх солдатами армії. 

Днями американський Інститут вивчення війни писав, що Україна, ймовірно, створює умови для контрольованого виведення своїх сил із Бахмута. Кілька днів тому також зʼявилася інформація, що місто нібито полишає один із підрозділів ЗСУ. 

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