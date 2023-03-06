У Великій Британії новобранці Збройних сил України в рамках базової загальновійськової підготовки під керівництвом новозеландських інструкторів опановують навички ведення бойових дій на передовій.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

“У рамках багатонаціональної навчальної операції висококваліфіковані військові інструктори Сил оборони Нової Зеландії допомагають перетворити вмотивованих новобранців Збройних сил України на боєздатних солдатів, навчаючи їх навичкам, необхідним для виживання та ефективного ведення бойових дій на передовій”, - ідеться у повідомленні.

Загалом 65 військовослужбовців Нової Зеландії навчатимуть українських новобранців таким навичкам як поводження зі зброєю, влучна стрільба, надання першої медичної допомоги на полі бою, а також наступальні й оборонні операції в різних умовах.

Міністр оборони Нової Зеландії Пені Хенаре раніше заявив: “Це розгортання також дає можливість персоналу Сил оборони Нової Зеландії набути цінний досвід через викладання базових військових умінь у чужому середовищі, разом із ключовими партнерами, що сприяє підтриманню військових спроможностей. Піхотна підготовка, яка викладатиметься, добре узгоджується з навичками та можливостями нашого особового складу. Навчання проводитиметься виключно в одному з місць у Сполученому Королівстві і особовий склад Сил оборони Нової Зеландії не в’їжджатиме в Україну”.

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Нагадаємо, що австралійські інструктори провели із новобранцями ЗСУ заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій. Зокрема, вони відпрацювали підготовку, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції.