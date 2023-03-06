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Велика Британія та Німеччина вперше проведуть спільну повітряну операцію НАТО над Естонією

Присутність НАТО у східній Європі посилюється.

Велика Британія та Німеччина вперше проведуть спільну повітряну операцію НАТО над Естонією
Фото: news.sky.com

Міністр оборони Бен Воллес заявив про те, що Велика Британія та Німеччина вперше візьмуть участь у спільних повітряних операціях НАТО над Естонією.

Про це пише Sky News.

За його словами, близько 300 військовослужбовців Королівських ВПС із 140-го експедиційного авіакрила будуть направлені до балтійської країни для участі в операціях НАТО з патрулювання повітряного простору. Британські пілоти працюватимуть разом з винищувачами Typhoon з німецьких ВПС на реальних “інтегрованих” місіях.

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“Персонал наших ВПС в Естонії виконує життєво важливу роль, забезпечуючи безпеку європейського неба і посилюючи присутність НАТО на сході Європи… Спільні операції такого роду демонструють силу і єдність Альянсу НАТО і нашу спільну рішучість підтримувати мир і безпеку в усьому регіоні”, – зазначив міністр оборони Великої Британії.

Нагадаємо, у НАТО відхилили прохання Белграду розгорнути сербські війська в Косово.

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