У цеху Московського коксогазового заводу стався вибух і пожежа

28 січня 2023 року підприємство було внесено до санкційного списку України.

У підмосковному місті Видне стався вибух у цеху Московського коксогазового заводу.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на пресслужбу обласного управління МНС РФ.

"Міський округ Видне, Білокам'яне шосе, будинок 13 (коксогазовий завод), хлопок у цеху. Горить насосна колона з бензолом. Відкрите горіння будови 20 на 10 м, заввишки 20 м", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вогнем охоплено 200 кв. м.

Наразі росЗМІ повідомляють, що пожежу локалізовано і постраждалих внаслідок займання немає. Представник компанії також заявив, що загрози довкіллю немає.

АТ "Московський коксогазовий завод" ("Москокс") виробляє кокс, бензол і кам'яновугільну смолу. Підприємство входить до ПАТ "Мечел". 28 січня 2023 року підприємство було внесено до санкційного списку України.