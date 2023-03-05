Із знаменитого шоколаду Toblerone приберуть пік Маттерхорн через закон про "швейцарскість"

У 2017 році у Швейцарії прийняли закон, що обмежує використання національного прапора, а також інших ознак швейцарського походження на продуктах харчування, промислових товарах та послугах.

Зображення гірської вершини Маттерхорн приберуть з упаковки відомого шоколаду Toblerone після того, як частина виробництва продукту буде перенесена за межі Швейцарії.

Про це пише The Guardian.

Зображення альпійської гори Маттерхорн буде замінено на більш загальну вершину, заявив американський власник кондитерського бренду, компанія Mondelеz.

"Редизайн упаковки є модернізованим і обтічним логотипом гори, який відповідає геометричній і трикутній естетиці", - зазначив представник Mondelеz газеті Aargauer Zeitung.

Як відомо, в 2017 році у Швейцарії прийняли закон, що обмежує використання швейцарського прапора, а також інших ознак швейцарського походження на продуктах харчування, промислових товарах та послугах. Щоб продукти могли рекламуватися як "зроблені у Швейцарії", 80% сировинних інгредієнтів мають бути з цієї країни. Для молока та продуктів на його основі необхідна квота складає 100%, винятком є лише інгредієнти, які не можуть бути отримані зі Швейцарії, наприклад, - какао.

Згідно з дослідженнями, деякі продукти з маркою "зроблено у Швейцарії" продаються на 20% дорожче, ніж аналогічні товари іншого походження, а на предмети розкоші ціна збільшується до 50%.

Нагадаємо, з 1908 року шоколад Toblerone вироблявся в столиці Швейцарії Берні.

Минулого року компанія Mondelеz, яка володіє Toblerone з 2012 року, оголосила, що з кінця 2023 року перенесе частину виробництва на свій завод у Словаччині, де також випускається шоколадний бренд Milka, який спочатку вироблявся у Швейцарії. Після цього Toblerone юридично не зможе називатися "швейцарським" шоколадом.