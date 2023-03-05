Азербайджан вимагає вивести вірменських військових із Карабаху

Баку поклав на Єреван усю відповідальність за загострення ситуації.

Міністерство закордонних справ Азербайджану після інциденту в неділю, 5 березня, унаслідок якого є жертви та постраждалі, заявило, що для запобігання провокаціям необхідно встановити КПП на кордоні з Вірменією та вивести вірменських військових із Карабаху.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Азербайджану.

"Вірменія не зацікавлена у встановленні миру і безпеки в регіоні. Ці дії ще раз доводять необхідність застосування прикордонно-контрольно-пропускного режиму між Азербайджаном і Вірменією", - йдеться в заяві.

Також азербайджанська сторона вимагає виконання тристоронньої заяви (підписаної лідерами Азербайджану, Вірменії та РФ - ред.), припинення незаконного транспортування зброї та боєприпасів, особового складу та мін із Вірменії на азербайджанську територію, а також негайного виведення вірменських збройних сил.

Баку поклав на Єреван усю відповідальність за загострення ситуації в регіоні.

Нагадаємо, що 5 березня у зоні вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі сталася стрілянина. Є загиблі та поранені.