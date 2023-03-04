Генерал США Марк Міллі прибув до Ізраїлю, де обговорив співпрацю задля відмови Ірану від ядерної зброї

Західні держави кажуть, що Іран досяг успіхів у розробці технологій, які потенційно можуть створити для нього бомбу. Тегеран заперечує наявність подібних планів.

У п'ятницю, 3 березня, Ізраїль прийняв верховного військового офіцера США, генерала армії Марка Міллі для обговорення, яке, за його словами, включало необхідність співпраці щодо відмови Ірану від ядерної зброї, пише Reuters.

“Потрібна постійна співпраця, щоб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї”, — сказав Міллі.

Зазначається, що Міллі не робив публічних заяв в Ізраїлі. Його прес-секретар сказав, що Міллі обговорив питання регіональної безпеки та “координацію для захисту від загроз з боку Ірану” під час переговорів з начальником Генерального штабу Ізраїлю генерал-лейтенантом Герці Галеві.

На тлі довготривалих переговорів зі світовими державами про відновлення ядерної угоди 2015 року західні держави кажуть, що Іран досяг успіхів у розробці технологій, які потенційно можуть створити для нього бомбу. Тегеран заперечує наявність подібних планів.

У січні Сполучені Штати та Ізраїль провели те, що один американський чиновник описав як найбільш значні спільні військові навчання союзників на сьогоднішній день, в яких брали участь тисячі військових, дюжина кораблів і 142 літаки, включно з бомбардувальниками, здатними нести ядерну зброю.

Поїздка Міллі також відбулася на тлі зростання насильства на Західному березі річки Йордан, із посиленням ізраїльських військових рейдів після серії нападів палестинців. Побоювання ескалації напередодні священного для мусульман місяця Рамадан і єврейського свята Пасхи спонукали Сполучені Штати, Йорданію та Єгипет закликати до спокою.

Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що з початку 2023 року було вбито щонайменше 62 палестинця, у тому числі озброєних осіб і мирних жителів. Згідно з офіційними ізраїльськими даними, під час атак палестинців за той самий період загинуло 13 ізраїльтян і український турист.

Нагадаємо, нещодавно в Пентагоні заявили, що Іран може виговити достатньо розщеплювачів для однієї ядерної бомби “приблизно за 12 днів”. Водночас американські посадовці не вірять, що країна опанувала технологію створення ядерної бомби.