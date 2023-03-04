Російські воєнні злочинці не знайдуть притулку у Сполучених Штатах, - генпрокурор США

Генпрокурор США Меррік Гарланд під час міжнародної конференції United for Justice повідомив, що у США ухвалені зміни до закону, котрі дозволять переслідувати виявлених ймовірних воєнних злочинців з будь-якої точки світу.

Про це повідомив Укрінформ.

“Це означає, що в наступні роки й десятиріччя російські воєнні злочинці, які перебувають в нашій країні, повинні знати, що вони опиняться в суді, воєнні злочинці не знайдуть притулку у Сполучених Штатах”, - зазначив Меррік Гарланд.

Він додав, що поправка до закону про правосуддя для жертв воєнних злочинів розширює первинну юрисдикцію. Відповідно, вона тепер включає ймовірних злочинців, виявлених у США, навіть якщо вони не вчиняли злочини проти американських громадян.

“Сьогодні міжнародна спільнота об’єдналася тут, в Україні, щоб засвідчити звірства, які вчиняють російські війська. Ми приїхали сюди заради людей, які стали жертвами жорстоких злочинів Росії - щоб домогтися справедливості та відповідальності за законом”, - наголосив генпрокурор США.

Як раніше повідомлялось, генеральний прокурор США Меррік Гарленд незаплановано відвідав Україну. Його поїздка раніше не оголошувалася з міркувань безпеки.