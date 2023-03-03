Росіяни накрили вогнем шість громад Сумщини, боєприпаси скидали із дронів

Є руйнування і жертви.

Протягом дня 3 березня росіяни здійснили обстріли шести територіальних громад Сумщини: Шалигинської, Краснопільської, Білопільської, Есманської, Глухівської та Юнаківської.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Загалом зафіксували 121 "приліт" із мінометів, артилерії, РСЗВ, з БпЛА ВОГами, а також із танка і ПТУР (протитанкових керованих ракет).

У Шалигинській громаді о 09:25 рашисти обстрілювали ймовірно з мінометів с. Старікове. Було зафіксовано 5 "прильотів". Внаслідок обстрілу загинув житель. В селі пошкоджено лінію електропередач. Тоді о 15:50 був обстріл з міномету по с. Ходине, усього 15 "прильотів". Рашисти пошкодили три житлові будинки.

В Есманській громаді окупанти акрили вогнем зі ствольної артилерії с. Кучерівка (8 прильотів), через обстріл отримав пошкодження приватний житловий будинок.

Крім цього, по території громади росіяни стріляли з РСЗВ (20 "прильотів" та міномету (іще 20 "прильотів").

На села Краснопільської громади окупанти зкинули зранку з БпЛА чотирьох боєприпасів (типу ВОГ). Також було зафіксовано ворожий обстріл з ПТУР 120-мм (пуск двох ракет), а з території Росії громаду обстріляли з протитанкових ракетних комплексів.

По Білопільські громаді вороги били з танка (1 "приліт"), також було зафіксовано мінометні обстріли (12 "прильотів"), обстріли зі ствольної артилерії (16 "прильотів") та САУ (8 "прильотів").

Юнаківську громаду росіяни обстріляли зі САУ (9 "прильотів") та мінометів (5 "прильотів"). А Глухівську - з мінометів (5 "прильотів").

Нагадаємо, на Сумщині 3 березня наслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік. Він у момент обстрілу перебував на городі біля свого будинку.

Того ж дня стало відомо, що співробітники Служби безпеки затримали настоятеля храму УПЦ МП в Шосткинському районі Сумської області, який збирав розвіддані для ФСБ Росії.