За день росіяни випустили по Дніпропетровщині більше 100 снарядів

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, але є руйнування.

Сьогодні, 3 березня, російські окупанти били по Нікопольщині Дніпропетровської області з важкої артилерії та РСЗВ.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З день було випущено понад 100 снарядів. Прилетіло по Марганецькій та Мирівській громадам.

Лисак зазначив, що у Марганецькій громаді пошкоджений соціальний заклад, 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, газопровід та лінія електропередач.

Наразі рятувальники продовжують обстежувати уражені території та уточнювати наслідки обстрілів.

Нагадаємо, зранку 3 березня 2023 року російські окупанти з території РФ обстріляли с. Старикове Шосткинського району на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік. Він у момент обстрілу перебував на городі біля свого будинку.