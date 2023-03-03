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За день росіяни випустили по Дніпропетровщині більше 100 снарядів

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, але є руйнування.

За день росіяни випустили по Дніпропетровщині більше 100 снарядів
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 3 березня, російські окупанти били по Нікопольщині Дніпропетровської області з важкої артилерії та РСЗВ.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З день було випущено понад 100 снарядів. Прилетіло по Марганецькій та Мирівській громадам. 

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Лисак зазначив, що у Марганецькій громаді пошкоджений соціальний заклад, 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, газопровід та лінія електропередач. 

Наразі рятувальники продовжують обстежувати уражені території та уточнювати наслідки обстрілів.

Нагадаємо, зранку 3 березня 2023 року російські окупанти з території РФ обстріляли с. Старикове Шосткинського району на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік. Він у момент обстрілу перебував на городі біля свого будинку. 

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