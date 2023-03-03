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​Минула зима в Києві увійшла у вісімку найтепліших з 1881 року

Календарна зима закінчилась, але метеорологічна триває.

​Минула зима в Києві увійшла у вісімку найтепліших з 1881 року

Минула зима в Києві була тепліша за норму і увійшла у вісімку найтепліших зим у столиці з 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Зазначається, що календарна зима закінчилась, але метеорологічна триває.

За даними спостережень, середня температура повітря за зиму склала -0,4°С, що вище кліматичної норми на 2,1°С. Вона увійшла у вісімку найтепліших зим у Києві з 1881 року.

Зимові місяці у столиці були теплішими за норму, а особливо січень, в якому було зафіксовано 16 рекордів температури повітря і встановлений її новий абсолютний максимум +13,2°С.

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Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 17 температурних рекордів, що більше за їх кількість за весь 2022 рік.

Найбільш холодним днем зими було 6 грудня, коли температура опустилась до -10,9 ºС, а найтеплішим – 1 та 2 січня, коли температура повітря піднялась до +13,2 ºС. Опадів цієї календарної зими випало 107 мм, що склало 87 % кліматичної норми.

Нагадаємо, за даними Гідромецентру, середня температура у березні також має бути вищою за норму.

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