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На Сумщині затримали настоятеля храму УПЦ МП, який збирав розвіддані для ФСБ

Йому повідомили про підозру.

На Сумщині затримали настоятеля храму УПЦ МП, який збирав розвіддані для ФСБ
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки затримали настоятеля храму УПЦ МП в Шосткинському районі Сумської області, який збирав розвіддані для ФСБ Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За вказівкою агресора протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Для цього він об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію українських об’єктів.

Ця інформація потрібна була загарбникам для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок.

Крім того, російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців.

Фото: СБУ

За даними слідства, протоієрей був завербований кадровим співробітником управління ФСБ по Брянській області у вересні минулого року. У поле зору російської спецслужби потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих. 

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта та в храмі правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з ФСБ та проросійську літературу.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в київському монастирі УПЦ МП затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду.

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