​СБУ викрила ділка, який пропонував керівництву Держгеокадастру 1,5 млн грн хабаря

За 1,5 млн грн зловмисник просив посадовців погодитися на неякісне комп’ютерне обладнання, яке він їм надав.

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національним антикорупційнии бюро викрили очільника столичної компанії на пропозиції хабаря керівництву Держгеокадастру і ДП "Центр Державного земельного кадастру".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За 1,5 млн грн зловмисник просив посадовців погодитися на неякісне комп’ютерне обладнання, яке він їм надав. Він наполягав, щоб держустанови підписали акти "приймання-передачі" незважаючи на те, що сам підприємець поставив їм не те серверне обладнання, про яке вони домовлялися у тендері.

Таким чином бізнесмен хотів незаконно отримати 38 млн гривень, які були передбачені в тендері.

Втім, як встановили співробітники СБУ, ділок поставив обладнання, яке не відповідало заявленим вимогам і його вартість була завищена. Через це посадовці Держгеокадастру відмовилися підписувати звітну документацію, за що ділок подав на них до суду.

Згодом він запропонував керівництву відомства вирішити питання не в суді, а за гроші. Правоохоронці викрили його на спробі підкупу посадовців.

Наразі директору компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, в червні минулого року шістьом топчиновникам Держгеокадастру повідомили про підозри у справі про розкрадання земель.

Навесні 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру, під час яких знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тисячі земельних ділянок. За результатом чого тоді про підозру було повідомлено двом топчиновникам.