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Топчиновнику Держгеокадастру в Чернігівській області повідомлено про підозру в дерибані землі на 3 млн грн

Відомо про 11 епізодів незаконного виділення земельних ділянок.

Служба безпеки України  повідомила про підозру одному із топчиновників Держгеокадастру, який причетний до розкрадання земель.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Це лише перша підозра у масштабному механізмі. Наразі її отримав один із чинних керівників Держгеокадастру в Чернігівській області", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що, зловживаючи службовим становищем, посадовець незаконно підписав низку наказів, якими протиправно передав у приватну власність землі на майже 3 млн грн.

За вказаним фактом, а саме за 11 епізодами незаконного виділення земельних ділянок, зазначеній службовій особі повідомлено про підозру. Чиновник підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.ч. 1 та 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування та планується притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочинів.

У спецслужбі зазначили, що навесні 2021 року співробітники СБУ знайшли докази незаконної приватизації понад 2,5 тисяч земельних ділянок.

Нагадаємо, ексначальниця Держгеокадастру в Київській області отримала підозру за дерибан землі агрокомбінату "Пуща-Водиця".

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