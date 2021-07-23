Служба безпеки України повідомила про підозру одному із топчиновників Держгеокадастру, який причетний до розкрадання земель.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Це лише перша підозра у масштабному механізмі. Наразі її отримав один із чинних керівників Держгеокадастру в Чернігівській області", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що, зловживаючи службовим становищем, посадовець незаконно підписав низку наказів, якими протиправно передав у приватну власність землі на майже 3 млн грн.

За вказаним фактом, а саме за 11 епізодами незаконного виділення земельних ділянок, зазначеній службовій особі повідомлено про підозру. Чиновник підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.ч. 1 та 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування та планується притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочинів.

У спецслужбі зазначили, що навесні 2021 року співробітники СБУ знайшли докази незаконної приватизації понад 2,5 тисяч земельних ділянок.

Нагадаємо, ексначальниця Держгеокадастру в Київській області отримала підозру за дерибан землі агрокомбінату "Пуща-Водиця".