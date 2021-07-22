Разумков передав судові закони на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у четвер, 22 липня, підписав три закони, необхідні для впровадження судової реформи, та передав їх в Офіс президента.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Мова йде, зокрема, про законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Зеленський ветував його 8 липня, а 13 липня депутати повторно проголосували, погодившись з пропозиціями президента.
Другий законопроєкт №5068 стосується очищення Вищої ради правосуддя. Буде створено етичну комісію з міжнародними експертами, яка перевірятиме доброчесність членів ВРП.
Пов'язаний з ним законопроєкт №5069 встановлює адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, що сприятиме ефективній реалізації його повноважень.
Нагадаємо, що ухвалення законопроєкту про ВРП було однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ. Два інших стосуються конкурсного відбору голови НАБУ та кримінальної відповідальності за недостовірні декларації.