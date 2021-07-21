Двоє неонацистів відбулися умовним строком за підпал синагоги в Херсоні в день народження Гітлера

Злочин було скоєно на ґрунті національної та релігійної ворожнечі.

Херсонський міський суд виніс вирок двом місцевим жителям, які у 2020 році підпалили міську синагогу.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Слідство довело в суді, що злочин було скоєно на ґрунті національної та релігійної ворожнечі.

Вироком суду обвинувачених визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 194 (підпал), ст. 178 (пошкодження культової споруди) КК України, та призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі із застосуванням іспитового строку на один рік.

Підпал будівлі Херсонської іудейської релігійної громади "Хабад" стався 20 квітня 2020 року.

Вночі двоє осіб кинули пляшку з горючою речовиною в місцеву синагогу. Пожежі не сталося, оскільки рідина не загорілася. Інформація про спробу підпалу надійшла в поліцію близько третьої години ночі. Заявник розповів, що бачив, як невідомий чоловік підпалив пляшку, кинув її на поріг синагоги на Театральній вулиці і втік.

Через три тижні СБУ заявила про затримання двох неонацистів за спробу підпалу синагоги. Злочин пов'язали з днем народження Гітлера.

Їх ідентифікували по записах камери спостереження і затримали 9 травня під час спроби нової провокації у день 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі.

Синагога Хабад побудована 1895 року. До 1941-го вона діяла як молитовний будинок. Після капітального ремонту та реставрації синагога відкрилася в 2010 році.