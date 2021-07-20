Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман

Уповноважений направив до Нацради з питань телебачення та радіо лист з проханням застосувати до цих телеканалів санкції.

Показ фільмів російською мовою в Україні продовжують 6 національних телеканалів. Про це свідчать результати мониторингу, повідомляє пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови.

Як зазначається у повідомленні, з метою з’ясування реального стану виконання телерадіокомпаніями закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови 16-17 липня провів моніторинг діяльності 28 телерадіокомпаній, що здійснюють загальнонаціональне ефірне телевізійне мовлення.

За результатами моніторингу було виявлено, що телеканали “Інтер”, “Україна”, “ICTV”, “Мега”, “НТН”, “К1” демонстрували фільми та серіали російською мовою. Про це складено відповідні акти.

Так на телеканалі “Інтер” зафіксовано 6 порушень (д/с "Слідство вели"; т/с "Речдок". Особливий випадок"; м/ф "Лисиця і заєць"; х/ф "Гостя з майбутнього"; х/ф “Шерлок Холмс і доктор Ватсон”; т/с "Таїсія"); “Україна” - 5 порушень (х/ф "Помилковий лист"; т/с "Німа"; х/ф "Незабута"; т/с "Втікачі"; т/с "Дім Надії"); “Мега” - 2 порушення (т/с “Містична Україна”; т/с “Секретні території”); “ICTV” - 2 порушення (т/с "Таємні двері"; т/с "На трьох"); “К1” та “НТН” - по одному порушенню.

На інших телеканалах порушень закону щодо мови демонстрування фільмів не виявлено.

З огляду на зазначене, уповноваженим з захисту державної мови направлений лист до Нацради з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до цих телеканалів визначені законодавством санкції.

Нагадаємо, з 16 липня набули чинності нові положення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які стосуються насамперед сфери культури. Вони передбачають, що поширення та демонстрування фільмів в Україні має відбуватися українською.