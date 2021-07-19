Крисіна судитимуть за тероризування в’язнів у колонії

Національна поліція завершила досудове розслідування проти чотирьох в'язнів Торецької виправної колонії (№2), яким інкримінують тероризування засуджених осіб (ст.392 Кримінального кодексу).

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Слідство встановило, що з березня 2021 року двоє "смотрящих" разом з іще одним ув'язненим за дорученням "кримінального авторитета" змушували інших засуджених виконувати їх накази, у тому числі збирати грошові кошти для "общака", влаштовувати конфліктні ситуації з адміністрацією колонії.

"Тим, хто чинив їм опір та відмовлявся від призначених «повинностей» так звана кримінальна верхівка погрожувала фізичною розправою. Двом ув’язненим, які не погодились із встановленим «режимом», вказані особи завдали множинних ударів по усьому тілу", - йдеться в повідомленні.

Імен обвинувачених в повідомленні немає, але навесні Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомляв, що вказаним "кримінальним авторитетом" є Юрій Крисін, який відбуває 5-річне ув'язнення у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

29 квітня всім чотирьом ув'язненим повідомили про підозру за ст. 392 Кримінального кодексу України (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань). Якщо вину доведуть, їм можуть накинути ще по 10 років.

Нагадаємо, що в ніч на 19 лютого 2014 року Крисін брав участь у побитті журналіста газети "Вєсті" В’ячеслава Веремія. Слідство довело, що Крисін наніс множинні удари дерев’яною битою по тулубу та ногах кореспондента.

22 грудня 2017 року Крисіна було визнано винним в хуліганстві за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу. Спочатку він отримав чотири роки умовно, але в апеляції вирок змінили. Крисіна засудили до 5 років позбавлення волі і відправили в колонію.

Строк покарання рахується з 13 червня 2018 року (два місяці перебування в СІЗО йому зарахували по "закону Савченко" - день за два).