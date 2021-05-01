Крисін у колонії отримав підозру за тероризування в’язнів

Юрій Крисін, який відбуває 5-річне ув'язнення у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, у колонії отримав нову підозру за тероризування в’язнів.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області спільно з колегами-правоохоронцями задокументували неправомірну діяльність чотирьох в’язнів виправної колонії. Встановлено, що організував протиправну діяльність «кримінальний авторитет» на прізвисько «Шкаф». 48-річний чоловік неодноразово був засуджений за вчинення майнових злочинів і злочинів проти життя та здоров’я громадян. У спільники взяв двох так званих «смотрящих» за установою та окремою її частиною і ще одного ув’язненого", - йдеться в повідомленні.

Речниця Департаменту Наталія Калиновська підтвердила "Громадському", що Шкафом названо саме Крисіна.

Слідство встановило, що Крисін разом з трьома пособниками змушував кількох в'язнів дотримуватися "злодійських законів", підкорюватися злочинному впливу, конфліктувати з адміністрацією установи та збирати кошти в так званий "общак". Для переконливості їх побили.

29 квітня всім чотирьом повідомили про підозру за ст. 392 Кримінального кодексу України (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань). Якщо вину доведуть, їм можуть накинути ще по 10 років.

Нагадаємо, що в ніч на 19 лютого 2014 року Крисін брав участь у побитті журналіста газети "Вєсті" В’ячеслава Веремія. Слідство довело, що Крисін наніс множинні удари дерев’яною битою по тулубу та ногах кореспондента.

22 грудня 2017 року Крисіна було визнано винним в хуліганстві за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу. Спочатку він отримав чотири роки умовно, але в апеляції вирок змінили. Крисіна засудили до 5 років позбавлення волі і відправили в колонію.

Строк покарання рахується з 13 червня 2018 року (два місяці перебування в СІЗО йому зарахували по "закону Савченко" - день за два).