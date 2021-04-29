Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в незаконному привласненні пального підполковнику, головному спеціалісту Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройних сил України.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Встановлено, що підполковник систематично забезпечував додатковим пальним одну з військових частин Повітряних Сил ЗСУ через підпорядкований Центральному управлінню територіальний відділ забезпечення військ, який дислокується у Харкові. Так, 60 000 кг пального, яке призначалося для зони ООС, потрапило до пункту постійної дислокації військової частини на Київщині, де заступник командира збував його автозаправним станціям. Через це державі завдано 1 766 180 гривень збитків.

"Таким чином, підполковник підозрюється у заволодінні військовим майном, повторно, у складі організованої злочинної групи, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 КК України). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі", - повідомили у ДБР.

До Печерського районного суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Іншим особам, причетним до вчинення вказаного злочину, повідомлено про підозру раніше.