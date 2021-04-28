Офіс генпрокурора встановив близько 260 іноземців, які воювали в Криму і на Донбасі, - Мамедов

Багато хто з підозрюваних іноземних громадян може бути причетний до воєнних злочинів.

Офіс генерального прокурора розслідує участь близько 260 іноземних громадян у військових діях в окупованому Росією Криму і на Донбасі.

Про це заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов під час вебінару "Універсальна юрисдикція стосовно воєнних злочинів: що потрібно знати Україні?", передає Крим.Реалії.

"Загалом на сьогоднішній день з 32 країн нами встановлено 260 громадян, які воювали на сході України і в Криму", - сказав Мамедов.

За його словами, багато хто з підозрюваних іноземних громадян може бути причетний до воєнних злочинів.

"Ми не виключаємо той факт, що багато хто з цих людей брав активну участь в бойових діях і міг бути причетний до воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Тому ми активно перебуваємо в діалозі з нашими колегами (правоохоронцями інших держав - ред.) і просимо їх сприяти розслідуванню кримінальних проваджень, які у нас є", – додав Мамедов.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".

Через кілька тижнів на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці»".

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.