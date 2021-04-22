НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського

Він тричі не прийшов за обвинувальним актом.

Національне антикорупційне бюро 21 квітня оголосило в розшук Ігоря Гладковського, сина першого заступника голови РНБО і власника корпорації "Богдан" Олега Гладковського.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Він є фігурантом справи ТОВ "Оптимумспецдеталь" і підозрюється у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу).

За даними слідства, зусиллями Гладковського-молодшого у 2015-2017 роках ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За це він мав отримувати половину від загальної суми прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.

Справа проти Гладковського готова для передачі в суд, але він тричі не з'явився для отримання копії обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування. Слідство вирішило, що Гладковський переховується з метою уникнення від кримінальної відповідальності й оголосило його в розшук.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2019 року навколо "Укроборонпрому" виник гучний корупційний скандал.

Журналісти Bihus.info повідомили, що державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії. Запчастини завозилися контрабандою, їх якість не перевіряли, й іноді в Україну потрапляв звичайний металобрухт. Контрабанду відмивали через фірми-прокладки, які перебували під контролем осіб, наближених до "Укроборонпрому". Прибуток дерибанили між учасниками схеми.

Основними фігурантами розслідування є власник компанії "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза і його бізнес-партнери Віталій Жуков та Ігор Гладковський, син першого заступника голови РНБО Олега Гладковського.

Ігор Гладковський назвав це розслідування фейком, але, незважаючи на це, його батько Олег Гладковський був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО, а справою зайнялося НАБУ.

Жуков пішов на угоду зі слідством, але її поки що не затвердив Вищий антикорупційний суд.