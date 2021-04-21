ОАСК поскаржився у ПАРЄ на свою ліквідацію

Судді Окружного адміністративного суду Києва направили звернення до членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи у зв’язку з ініціативою Президента України Володимира Зеленського щодо ліквідації ОАСК.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"У листі судді звернули увагу на те, що порядок ліквідації судових установ визначений Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та передбачає необхідною умовою ініціативи щодо ліквідації суду наявність висновку Вищої ради правосуддя. Порушення передбаченого законом порядку ліквідації суду ставить під загрозу конституційний порядок в державі", - сказано в повідомленні.

Судді вважають, що Зеленський подав законопроєкт за відсутності визначених законодавством підстав. На їхню думку, ініціатива президента направлена лише на звільнення суддів та працівників адмінсуду, оскільки не передбачається процедура переведення їх до новоствореного органу.

У зверненні до ПАРЄ в ОАСК вказують, що президент не може звільняти суддів у такий спосіб та не має можливості звинувачувати їх у корупції, оскільки не існує жодного вироку повноважного суду з цього питання відносно суддів та працівників ОАСК.

Судді ОАСК вважають, що президент почав незаконну процедуру їх звільнення і що ці дії негативно вплинуть на верховенство права і незалежність судової влади в Україні.

Колектив Окружного адміністративного суду міста Києва звернув увагу членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи на важливість вивчення цього питання, як показника фактичного стану та процесу реформування судової влади та питань її незалежності в Україні.

Як повідомляли, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва як невідкладний. Замість ОАСК пропонується утворити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві.

Посли G7 привітали законопроєкт про ліквідацію ОАСК як важливий крок у всебічній реформі судової системи в Україні.