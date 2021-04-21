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Президент Європарламенту закликав Росію до деескалації напруження

Давид Сассолі підкреслив важливість дотримання Росією міжнародних зобов'язань. 

Президент Європарламенту закликав Росію до деескалації напруження
Давид-Мария Сассоли
Фото: politico.eu

Президент Європарламенту Давид Сассолі висловив занепокоєння розгортанням російських військових сил біля українського кордону і на території Криму. Відповідну заяву він зробив під час звернення до ПАРЄ, пише "Укрінформ"

"Я особливо занепокоєний розгортанням російських збройних сил уздовж українського кордону та на території протиправно анексованого Криму. Ми повинні побачити деескалацію напруги. Важливо, щоб Росія зробила крок назад та дотримувалася міжнародних зобов'язань", - заявив він.

Сассолі також підкреслив роль парламентарів у просуванні зусиль щодо збереження миру в Європі.

Нагадаємо, що учора під час сесії ПАРЄ президент Ассамблеї Хендрік Демс пригрозив українському депутатові Олексієві Гончаренку дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України. 

Гончаренко заявив, що "показав прапор України з дірками від російських куль. Прапор бійця, який воював на Донбасі. І після цього президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями". 

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