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Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну

Політик країни-агресора заявив, що на місці Путіна давно б оголосив, що "буде захищати свій мир, батьківщину і мову". 

Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Фото: politpuzzle.ru

Лідер комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов закликав до "офіційного", а не прихованого використання російських окупаційних військ у Донецькій та Луганській областях.

Про це він заявив у інтерв'ю російському каналу в Telegram "Радиоточка НСН", пише "Ліга".

Зюганов заявив, що він "давно б" на місці президента РФ Володимира Путіна "офіційно заявив, що ми будемо захищати свій мир, свою батьківщину, свою мову".

"Визнати Донецьку та Луганську республіку - воля наших співвітчизників. Треба офіційно заявити, що ми їх визнаємо і будемо їх захищати, включно з військовими засобами", - висловився політик країни-агресора. 

Зюганову заборонений в'їзд в Україну. У 2020 цю заборону продовжили ще на три роки через те, що він є особою, яка несе загрозу національній безпеці України. 

Від початку бойових дій, з 2014 року, російська влада намагається переконувати, що її військові не беруть участь у війні проти України і "їх там нема". 

Учора президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому запропонував президенту РФ Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

У Кремлі на це відповіли, що зустріч "не має сенсу, це заява хорошого актора". 

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