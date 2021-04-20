Данілов про агресію РФ: "Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів перемовини з Керівником Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом.

Про це повідомила пресслужба РНБО.

Зазначається, що сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні, особливу увагу приділивши питанню ескалації гібридної агресії РФ і загострення на лінії розмежування на Сході України та ситуації в окупованому Криму.

Данілов зазначив, що за останній час РФ накопичила велику кількість війська на кордоні з Україноюдля провокування України та її партнерів. За його словами, військове угрупування поблизу кордонів України на північно-східному напрямку нараховує десятки тисяч військовослужбовців.

"Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування", - наголосив секретар РНБО, додавши, що "українська армія зразка 2014 і 2021 років – це абсолютно різні армії, і наше військо готове дати відсіч країні-агресору".

Данілов також наголосив на важливості консолідації зусиль з нашими стратегічними партнерами для ефективної протидії державі-агресору.

"Ми цінуємо допомогу країн-членів НАТО, зокрема, Польщі, і сподіваємося на подальше поглиблення співпраці", - сказав він.

Секретар РНБО запросив Керівника БНБ Польщі відвідати Київ для більш поглибленого обговорення питань співпраці між безпековими відомствами двох країн.

Своєю чергою, Солох запевнив у непохитній підтримці Польщею суверенітету і територіальної цілісності України, наголосивши, що "Росія несе відповідальність за підвищення напруги", і польська сторона продовжує засуджувати позицію РФ на міжнародних майданчиках. Він також зазначив, що українсько-польські відносини "це не лише спільний інтерес, але й відносини дружби" та висловив зацікавленість у проведенні двосторонньої зустрічі найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО готує рішення про ключові заходи на шляху інтеграції України в НАТО.

На початку квітня головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що російська агресія переконала українців у необхідності вступу до Північноатлантичного альянсу. Президент Володимир Зеленський також зазначив, що розраховує на підтримку союзників щодо надання Україні ПДЧ у НАТО.

У стратегії розвитку НАТО до 2030 року відображено намір зміцнювати партнерство з країнами-сусідами, а також з близькими по духу демократичними країнами світу.