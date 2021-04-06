​РНБО готує рішення про ключові заходи на шляху України до НАТО, - Стефанішина

Одним з елементів буде формування національної системи переходу на стандарти Альянсу.

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) готує рішення про ключові заходи на шляху інтеграції України в НАТО.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз готується спеціальне рішення РНБО, пов'язане з визначенням ключових заходів, необхідних для посилення наших євроатлантичних прагнень і посилення нашої внутрішньої роботи в цьому напрямі", - сказала вона.

За її словами, одним з елементів цього рішення буде формування національної системи переходу на стандарти Альянсу.

"Адже йдеться не лише про питання, які належать до Міністерства оборони. Це - питання і безпеки інформації, і служб внутрішньої безпеки, інших структур, загалом сектору безпеки та оборони, які стосуються або відповідальні за впровадження стандартів НАТО", - зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, напередодні у НАТО нагадали про цінність України як партнера з розширених можливостей. Зазначалося, що наша держава стала першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування Альянсу.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що російська агресія переконала українців у необхідності вступу до Північноатлантичного альянсу. Президент Володимир Зеленський також зазначив, що розраховує на підтримку союзників щодо надання Україні ПДЧ у НАТО.

У стратегії розвитку НАТО до 2030 року відображено намір зміцнювати партнерство з країнами-сусідами, а також з близькими по духу демократичними країнами світу.