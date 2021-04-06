Офіцери-"стрілки" з поїзда працюють у Держспецзв'язку

У Міноборони заперечили їх причетність до Збройних сил.

Офіцери, які вночі відкрили стрілянину в поїзді "Костянтинівка – Київ", не є військовослужбовцями Збройних сил.

Про це повідомив "Укрінформу" начальник регіонального відділу інформагентства Міноборони у Харківській області Віталій Саранцев.

"Щодо сьогоднішнього інциденту в Краснограді. Офіцери, які відкрили стрілянину в поїзді, не є військовослужбовцями Збройних сил України. Вони є представниками Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", - повідомив він.

Держспецзв'язку була створена у 2006 році на базі ліквідованого Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України.

Нагадаємо, що два пасажири поїзда "Костянтинівка – Київ" вчинили стрілянину у вагоні. Обидва є військовослужбовцями і мають дозвіл на носіння зброї. Ніхто не постраждав.

Для втихомирення агресивних пасажирів поліція застосувала спецоперацію. Військові забарикадувалися в купе і погрожували правоохоронцям відкрити вогонь на ураження.