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Офіцери-"стрілки" з поїзда працюють у Держспецзв'язку

У Міноборони заперечили їх причетність до Збройних сил. 

Офіцери-"стрілки" з поїзда працюють у Держспецзв'язку
Фото: Харьковская ОГА

Офіцери, які вночі відкрили стрілянину в поїзді "Костянтинівка – Київ", не є військовослужбовцями Збройних сил. 

Про це повідомив "Укрінформу" начальник регіонального відділу інформагентства Міноборони у Харківській області Віталій Саранцев. 

"Щодо сьогоднішнього інциденту в Краснограді. Офіцери, які відкрили стрілянину в поїзді, не є військовослужбовцями Збройних сил України. Вони є представниками Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", - повідомив він. 

Держспецзв'язку була створена у 2006 році на базі ліквідованого Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України.

Нагадаємо, що два пасажири поїзда "Костянтинівка – Київ" вчинили стрілянину у вагоні. Обидва є військовослужбовцями і мають дозвіл на носіння зброї. Ніхто не постраждав. 

Для втихомирення агресивних пасажирів поліція застосувала спецоперацію. Військові забарикадувалися в купе і погрожували правоохоронцям відкрити вогонь на ураження. 

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