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У поїзді "Костянтинівка – Київ" пасажири вчинили стрілянину

Обидва учасники інциденту є військовослужбовцями і мають дозвіл на носіння зброї. 

У поїзді "Костянтинівка – Київ" пасажири вчинили стрілянину
Ілюстративне фото
Фото: ІА Вчасно

Два пасажири поїзда "Костянтинівка – Київ" вчинили стрілянину у вагоні. Обидва є військовослужбовцями і мають дозвіл на носіння зброї. 

Постріли були зроблені з табельного озброєння, ніхто не постраждав, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

"Порушників було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин. Залізничники докладають максимально зусиль щоб зменшити його відставання від графіка", – зазначили в повдіомленні.

Поїзна бригада вживала усіх можливих заходів, щоб 11 пасажирів вагону не постраждали. Причини конфлікту між пасажирами не повідомляються. 

Нагадаємо, що у 2018 році начальник управління захисту економіки облуправління Національної поліції в Сумській області став учасником інциденту з застосуванням зброї в поїзді "Київ-Одеса". За словами джерел місцевого видання, він під час з'ясування відносин у вагоні дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину. 

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