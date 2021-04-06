Помер єпископ-емерит Києво-Житомирської дієцезії Ян Пурвінський

Римо-католицький єпископ Ян Пурвінський, перший єпископ відродженої Житомирської дієцезії (1991р.) в Україні, помер у ніч на 6 квітня.

Про це повідомив нинішній очільник дієцезії Віталій Кривицький.

"З братерським сумом та у дусі пасхальної радості прагну повідомити, що 6 квітня 2021 року о 2-й ночі, на 86 році життя, Господь покликав до себе свого слугу, єп. Яна Пурвінського. Дякуючи всім, хто підтримував Пастиря у молитві, особливо в ці останні дні, прошу й надалі молитися до Милосердного Отця, щоб прийняв його у свої батьківські обійми. Про дату похорону буде оголошено згодом", - написав єпископ у фейсбуці.

Раніше католицьке видання Сredo повідомляло, що єпископ Ян, який довгі роки хворів, 1 квітня був шпиталізований з підозрою на коронавірус. Він перебував у реанімації Житомирської обласної лікарні в тяжкому стані.

Єпископ Ян Пурвінський народився 19 листопада 1934 року в Латвії в сільській польській родині. На прохання католицької громади м. Житомира 2 серпня 1977 року призначений вікарієм житомирського кафедрального собору св. Софії. У 1981 році призначений єпископським вікарієм України і Молдови. 16 січня 1991 року Папою Йоаном Павлом II призначений єпископом відродженої Житомирської дієцезії, з 1998 року - єпископом-ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької Церкви.

15 червня 2011 року Папа Бенедикт XVI прийняв відставку єпископа Яна Пурвінського з посади ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької Церкви в Україні, у зв'язку з досягненням ним пенсійного віку.