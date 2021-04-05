При 25 тис. хворих на ковід щодня доведеться ввести медичне сортування, - лікар

Якщо протягом тижня добова захворюваність на COVD-19 сягне 25 тисяч, лікарі будуть змушені проводити медичне сортування при наданні допомоги.

Про це заявив професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Сергій Дубров, передає Укрінформ.

"Якщо протягом цього тижня кількість нових випадків буде на рівні 25-30 тисяч, дуже не хочеться цього говорити, але ми стоятимемо на межі сортування... Якщо протягом цього тижня ми матимемо 25 тисяч (хворих на добу - ред.) протягом всього тижня - це буде катастрофа для медичної системи. І навіть якщо якимось дивом ми знайдемо ліжка, знайдемо - теоретично - кисень, ми не знайдемо кваліфікованих працівників, які будуть надавати цю допомогу, оскільки всі вони задіяні для надання допомоги тим пацієнтам, які зараз ії потребують”, - наголосив Дубров.

Він розповів, що у відділеннях інтенсивної терапії деяких медичних закладів уже немає місць.

"Пацієнти перебувають у переоблаштованих інфекційних відділеннях без належної допомоги... Так, лікарі-терапевти, лікарі-інфекціоністи вже навчилися проводити СІПАП (Constant Positive Airway Pressure, CPAP - неінвазивна штучна вентиляція легень - ред.) - те, що раніше проводилося виключно у відділеннях інтенсивної терапії. Але проводять респіраторну підтримку із застосування апаратів СІПАП-терапії і в терапевтичних відділеннях. І тут питання критичне - максимально швидко нам необхідно зменшити кількість нових випадків", - заявив Дубров.

Як повідомляли, в Україні за минулу добу зафіксували 10 179 нових випадків COVID-19, померли 254 особи, одужали 4946. За добу 2 квітня в Україні вперше захворіло на ковід понад 20 тис. осіб.

За даними МОЗ, показник госпіталізацій перевищує визначений у 60 на 100 тис. населення у 21 регіоні та Києві. Найвищий він у Хмельницькій області - 131,2 на 100 тис. населення, у Вінницькій - 106,4, у Житомирській - 116,2, у Миколаївській - 111,8, у Чернігівській - 108,1, у Києві - 117,4.

Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем - у Києві (82,5%), Житомирській області (74%), Київській (74,6%), Львівській (72,5%), Миколаївській (73,5%), Одеській (69,1%), Сумській (67,3%) (при визначеному показнику 65%).