У Києві у перший день "транспортного локдауну" значно зросли ціни на таксі

Користувачі скаржаться, що тарифи на звичні для них маршрути здорожчали у 2-3 рази.

У Києві вранці 5 квітня, у перший день заборони на проїзд у громадському транспорті без спецперепусток, значно зросли ціни на послуги служб таксі і водіїв. Мапа заторів станом на 9 ранку показувала 8-9 бальні затори на найважливіших дорогах, пише "BBC Україна".

"Ціни на таксі у популярних сервісів Uklon та Uber виросли щонайменше втричі. Поїздка за маршрутом, який зазвичай обходився в 100-150 гривень, зараз коштує від 350 до 430 гривень", - зазначили в медіа.

Фото: BBC Україна Мапа заторів у Києві

Користувачі сервісів заявляють, що ціни на звичні маршрути зросли принаймні удвічі, а то і втричі.

Поїздка від метро Почайна до Майдану Незалежності обійдеться не менше ніж в 200 грн, з Позняків до Контрактової площі - дорожче 400 грн, а від станції метро Васильківська до Золотих воріт — від 250 грн, пише НВ. При цьому авто на всіх охочих не вистачає, що також впливає на формування тарифів.

Нагадаємо, що 31 березня міська влада Києва ухвалила рішення обмежити проїзд у транспорті через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу. Аналогічні обмеження впроваджували минулої весни.

Користуватися транспортом можна тільки за спецперепустками до 16 квітня. Іще до набуття чинності обмежень в Інтернеті з'явилися оголошення про продаж таких квитків.