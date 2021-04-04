Греція продовжує обмеження на міжнародні рейси до 19 квітня

Влада Греції вирішила продовжити обмеження на внутрішні рейси до 12 квітня, а на міжнародні - до 19 квітня, оскільки кількість нових інфекцій COVID-19 продовжує зростати.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до діючих обмежень, пасажири, які летять до Греції, мають пред’явити негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття та пройти вибіркове тестування на COVID-19.

Всі іноземні мандрівники мають перебувати на карантині протягом семи днів.

Більшість рейсів із країн, що не входять до Європейського Союзу, заборонені, за винятком 10 країн, включаючи Великобританію. Для внутрішніх рейсів дозволяються лише невідкладні подорожі.

Школи, магазини та ресторани другорядної торгівлі в Греції закриті, але влада планує з понеділка дозволити невеликим магазинам відкритися за умови дотримання карантинних обмежень. Середні школи, як очікується, відновлять заняття пізніше цього місяця.

2 квітня в Греції зафіксовано 3080 нових випадків захворювання ковідом та 72 смерті.

З моменту початку пандемії в Греції зареєстровано понад 273 000 випадків захворювання на ковід і трохи більше 8 300 смертей.

Нагадаємо, 3 квітня Італія ввела триденний локдаун, аби спробувати запобігти збільшенню кількості випадків ковіду на Великдень.