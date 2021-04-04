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У Києві поліція склала 173 протоколи за порушення правил карантину

Впродовж останньої доби правоохоронці столиці перевірили 490 об’єктів щодо дотримання протиепідемічних правил.

Впродовж останньої доби правоохоронці Києва перевірили 490 об’єктів щодо дотримання протиепідемічних правил.

Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Серед них – розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгівельно-розважальні центри тощо.

“Поліцейські продовжують проводити профілактично-роз’яснювальну роботу серед громадян та суб’єктів господарської діяльності щодо дотримання вимог карантину. У разі виявлення фактів свідомого порушення карантинних обмежень та відмови їх усунення, правоохоронці притягують фізичних та юридичних осіб до відповідальності”, – йдеться у повідомленні.

Задля контролю за виконанням карантинних обмежень у столичній поліції створені мобільні групи. Щоденно працівники поліції у складі таких груп перевіряють дотримання протиепідемічних заходів як фізичними, так і юридичними особами.

За результатами перевірки у 173 випадках виявили порушення карантинних обмежень та у результаті за не виконання вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб закладів складено адміністративні протоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

"Вкотре звертаюся до керівників розважальних закладів, які всупереч діючих обмежень часто вдаються до хитрощів та організовують у закладах закриті вечірки з обмеженим доступом. Запевняю, що усі такі факти не залишаться поза увагою правоохоронців. Своїми протиправними діями ви наражаєте на небезпеку не лише себе, персонал, але й своїх клієнтів. За такі незаконні дії в умовах карантину передбачена кримінальна відповідальність, а відтак, за погодженням з процесуальними керівниками прокуратури ми будемо проводити усі можливі невідкладні процесуальні дії, аби задокументувати такі факти та притягнути винних до відповідальності", - наголосив Крищенко.

Нагадаємо, за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм відповідно до ст. 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" КУпАП передбачено покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Частиною другою цієї ж статті передбачено покарання у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

За порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 325 Кримінального кодексу України.

З понеділка, 5 квітня столиця України йде на жорсткий локдаун.

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