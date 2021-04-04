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Віряни західного обряду відзначають сьогодні Великдень

Їх зі святом привітали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Віряни західного обряду відзначають сьогодні Великдень

Віряни західного обряду відзначають сьогодні Великдень. Їх зі святом привітали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Це свято символізує утвердження життя, яке є найбільшою цінністю для кожного цивілізованого суспільства. Це привід провести час з рідними та обмінятися позитивними емоціями, що допомагають нам долати найрізноманітніші життєві виклики. А їх вистачає. Пандемія, яка вже понад рік впливає на наше життя обмеженнями, від якої не можна втекти, і досі є викликом для всіх нас. Це вже другий Великдень, який ми мусимо провести вдома і заради власного ж здоров’я та здоров’я рідних дивитися богослужіння по телебаченню та в соцмережах, а не відвідувати церкви. Пам’ятайте: молитва сильна і вдома. І цей новий виклик – випробування, з якого ми обов’язково вийдемо сильнішими”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що це час, щоб на мить зупинитися і згадати про важливість спілкування та взаємної підтримки. 

“Сердечно вітаю християн західного обряду зі Святом Воскресіння Господнього. Атмосфера молитовного єднання в цей день зворушує своєю духовною величчю та переконує нас у невідворотній перемозі світла над темрявою, надії над зневірою, радості над журбою”, – сказав Шмигаль.

Він побажав усім українцям Божої ласки й благословення, щирих, миру і злагоди.

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