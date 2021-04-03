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На сході та півдні України у найближчі дві доби дощитиме

6 квітня – без опадів, лише у західних областях часом невеликий дощ.

На сході та півдні України у найближчі дві доби дощитиме
Фото: poglyad.tv

У найближчі дві доби, 4 і 5 квітня у східних та південних областях України прогнозують дощі, деколи грози.

Про це у соцмережі Facebook повідомив Український гідрометцентр.

6 квітня – без опадів, лише у західних областях часом невеликий дощ і мокрий сніг.

Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, на півдні, у вівторок в Україні 0-5° тепла.

Вдень 7-12°, 4 та 6 квітня в західних областях 3-9° тепла.

Післязавтра на заході, 6 квітня на півдні та сході країни місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, 1 квітня 2021 року в Києві стало найтеплішим за історію спостережень.

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