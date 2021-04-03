У Києві слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно зловмисників, які організували незаконний бізнес із видачі підроблених сертифікатів на автомобілі іноземної реєстрації для їх подальшої легалізації та реєстрації у сервісних центрах МВС.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Слідчий Подільського управління поліції Денис Островерхов зазначив, що спільники підшукували клієнтів через оголошення в інтернеті. Для цього ними був створений сайт від імені однієї з приватних фірм з надання послуг сертифікації автомобілів, завезених в Україну з ЄС та США.

“До складу групи входило четверо осіб, серед яких організатор - 33-річний киянин та троє його спільників, мешканці Київської та Житомирської областей. Порушники розповідали потенційним клієнтам про можливість здійснення сертифікації в обхід офіційної процедури в режимі онлайн по фотографіях транспортних засобів та документів на них. Свої послуги вони оцінювали в 4500 тисячі гривень. Після здійснення оплати замовники отримували підроблені документи поштою”, – зазначив він.

За місцем мешкання фігурантів та в офісних приміщеннях було здійснено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено техніку, за допомогою якої друкувались фальшиві сертифікати, телефони, сім-картки та робоча документація.

У ході досудового розслідування встановлено 22 епізоди злочинної діяльності.

“Організатору та трьом його спільникам було оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною четвертою статті 190 (Шахрайство), частиною третьою статті 28 частин першою та третьою статті 358 (Підроблення або використання підроблених документів, печаток, штампів чи бланків) Кримінального кодексу України. Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна”, – додав правоохоронець.

Поліція наголошує, що дійсна процедура сертифікації автомобілів державним стандартам України, які були ввезені з-за кордону, здійснюється лише ліцензованими юридичними особами в умовах безпосереднього дослідження автомобіля спеціалістом.