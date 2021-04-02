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Окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено військових та цивільного

13 обстрілів бойовики здійснили по позиціях ЗСУ та один - по місту Красногорівка.

Окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено військових та цивільного
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

З початку доби було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 13 обстрілів - по позиціях українських захисників та один обстріл цивільної інфраструктури міста Красногорівка.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", неподалік населеного пункту Золоте-4, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Світлодарська та Новотошковського ворог використав великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.

В районі відповідальності угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Пищевик, Красногорівка та Гнутове противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне - з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Водяного що на Приазов’ї, збройні формування РФ використали протитанкові гранатомети.

Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення. Їм було надано необхідну медичну допомогу. 

В районі населеного пункту Красногорівка осколкове поранення отримала цивільна особа. Потерпілого було доставлено до медичного закладу.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що на Донецькому напрямку, поблизу населених пунктів Гнутове та Пищевик, окупанти відкривали вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру, а також вогонь вели із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовий ЗСУ отримав поранення

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