Кремль відреагував на обіцянку США підтримати Україну в разі ескалації агресії РФ

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що поява американських військових на території України потребуватиме "додаткових заходів" зі сторони РФ.
Про це він сказав журналістам на брифінгу в п'ятницю, пише "РІА Новості".
"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Звичайно, це потребуватиме додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки", - заявив Пєсков.
На питання, що це за заходи, Пєсков відповів: "Всі, що будуть необхідні".
Він також повторив офіційну позицію РФ про те, що вона не є стороною конфлікту на Донбасі.
Нагадаємо, що останніми днями в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.
1 квітня міністр оборони США Ллойд Остін зідзвонився з міністром оборони України Андрієм Тараном. Українське міністерство повідомило, що Остін запевнив, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці.