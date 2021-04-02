Кремль відреагував на обіцянку США підтримати Україну в разі ескалації агресії РФ

Росія пригрозила вжити "додаткових заходів" для забезпечення своєї безпеки.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що поява американських військових на території України потребуватиме "додаткових заходів" зі сторони РФ.

Про це він сказав журналістам на брифінгу в п'ятницю, пише "РІА Новості".

"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Звичайно, це потребуватиме додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки", - заявив Пєсков.

На питання, що це за заходи, Пєсков відповів: "Всі, що будуть необхідні".

Він також повторив офіційну позицію РФ про те, що вона не є стороною конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, що останніми днями в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

1 квітня міністр оборони США Ллойд Остін зідзвонився з міністром оборони України Андрієм Тараном. Українське міністерство повідомило, що Остін запевнив, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці.