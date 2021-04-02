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Кремль відреагував на обіцянку США підтримати Україну в разі ескалації агресії РФ

Росія пригрозила вжити "додаткових заходів" для забезпечення своєї безпеки.

Кремль відреагував на обіцянку США підтримати Україну в разі ескалації агресії РФ
Дмитрий Песков
Фото: telegrafist.org

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що поява американських військових на території України потребуватиме "додаткових заходів" зі сторони РФ.

Про це він сказав журналістам на брифінгу в п'ятницю, пише "РІА Новості".

"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Звичайно, це потребуватиме додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки", - заявив Пєсков.

На питання, що це за заходи, Пєсков відповів: "Всі, що будуть необхідні".

Він також повторив офіційну позицію РФ про те, що вона не є стороною конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, що останніми днями в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

1 квітня міністр оборони США Ллойд Остін зідзвонився з міністром оборони України Андрієм Тараном. Українське міністерство повідомило, що Остін запевнив, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці.

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