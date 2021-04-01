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Ще одного українського військового поранено під Новотошківкою

Йому оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Ще одного українського військового поранено під Новотошківкою
РСЗВ «Вільха-М»
Фото: ukrmilitary.com

Збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій з гранатомету неподалік населеного пункту Новотошківка. Внаслідок обстрілу поранено одного українського військового.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Північ".

“Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається,що про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, раніше сьогодні у передмісті селища Шуми на Донбасі поранено одного українського військового. Стан пораненого – задовільний.

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