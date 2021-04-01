Організатора акції під ОП Філімонова відправили під цілодобовий домашній арешт

Печерський районний суд обрав запобіжній захід Сергію Філімонову – організатору акції на підтримку Сергія Стерненка, що відбулася 20 березня під Офісом президента.

Філімонову інкримінують хуліганство, стаття передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Домашній арешт до 23 травня", - повідомив сам Філімонов у твіттері за результатами засідання суду 1 квітня.

Засідання мало відбутися ще того тижня, але його перенесли на 30 березня, потім - на 31. Учора адвокати Філімонова оголосили відвід судді, але це клопотання не задовольнили.

Філімонову вручили підозру 23 березня. У ній йдеться, що він і група осіб "демонструючи свою зверхність перед іншими та неповагу до чинних правил і норм поведінки, діяли агресивно, використовуючи принесені з собою відповідні предмети та засоби, ... нанесли фарбниками на фасад будівлі непристойні надписи, кидали різноманітні предмети в бік споруди, пошкоджуючи фасад та вікна".

Там також вказано, що Філімонов та інші нібито палили табличку "Президент України" і кидали вогненебезпечні предмети – тобто "предмети заздалегідь заготовані для нанесення тілесних ушкоджень".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео з нарізкою подій, що відбулося в ході мітингу. Він повідомив, що з відео ідентифіковано сімох осіб. Геращенко наголосив, що всі особи, які знищували народне майно, що є державною власністю, понесуть покарання згідно із законом.

Активіст Роман Ратушний, ім'я якого також було згадано на відео, заявив, що ролик принижує його честь і гідність та негативно впливає на його репутацію. Він просить спростувати "недостовірну та негативну інформацію щодо мене, яка ображає мою честь і гідність і шкодить моїй діловій репутації". Учора Ратушного помістили під цілодобовий домашній арешт. До того аналогічний захід застосували щодо Влада Сорда – єдиного, кого затримали під час акції.

Усього підозри отримали приблизно 10 осіб. Зокрема, Стафійчуку та Філімонову оголосили підозри в хуліганстві. Про повний список активістів, яким оголосили підозри чи вручили адмінпротоколи після мітингу, читайте в матеріалі LB.ua "Кого переслідують за протест під Офісом президента? (Оновлюється)".