Підозрюваного взяли на "гарячому" після отримання 85 тис. гривень.

Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань затримало за підозрою в хабарництві директора ДП "Красноградське лісове господарство".

Про це йдеться на сайті ДБР.

Директору лісгоспу закидають систематичне вимагання і отримання хабарів від підприємця за нестворення штучних перешкод та належне виконання договірних зобов’язань з відпуску деревини.

31 березня підозрюваного затримали у Харкові після отримання 85 тис. гривень.

Йому збираються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря) та обрати запобіжний захід. Якщо вина чоловіка буде доведена в суді, йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

За даними аналітичної системи YouControl, директором Красноградського лісгоспу з листопада 2020 року є Олександр Євтушенко.

Нагадаємо, що восени 2019 році за пропонування детективу НАБУ 100 тис. доларів хабаря було затримано директора Гутянського лісгоспу Віктора Сису. Його справа зараз знаходиться у Вищому антикорупційному суді на стадії допиту свідків.