Фігуранта справи "Оптимумспецдеталі" звільнили від відповідальності за дачу хабара

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності фігуранта справи ТОВ "Оптимумспецдеталь" Віталія Жукова, якого підозрювали у пропозиції та дачі хабара в розмірі 950 тис. гривень.

Про це йдеться на сайті суду.

Чоловіка, який обвинувачувався за ч.1 ст.369-2 Кримінального кодексу, звільнили підставі ст.49 КК України у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження від 27 січня 2021 року, в якому він фігурував, також закрили.

Імені обвинуваченого в повідомленні не вказано, але суд повідомив унікальний номер справи, підозрюваним у якому є Жуков.

Нагадаємо, що у грудні 2020 року НАБУ повідомило про підозру Ігорю Гладковському, сину колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, в отриманні хабаря.

Слідство встановило, що його зусиллями ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За однією з угод він отримав 950 тис гривень неправомірної вигоди.

В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь", концерну "Укроборонпром" було поставлено товарів на суму близько 165 млн гривень, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн гривень, із яких 25,77 млн — податок на додану вартість, 23,57 млн — податок на прибуток.